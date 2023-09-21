Премьер-министр Ирака сообщил о планах посетить Москву до конца года
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани планирует посетить Москву до конца года. Об этом «РИА Новости» сообщил глава МИД страны Фуад Хусейн на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в США.
«Это произойдет в текущем году, в ближайшие месяцы. Мы планируем организовать визит в скором времени», — заявил Хусейн.
11 июля посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев рассказал, что премьер-министр принял приглашение приехать в Россию, однако дата визита еще не определена. «Мы попросили дружественную иракскую сторону определить подходящие сроки для премьера, и после этого российская сторона выберет подходящую дату», — добавил Кутрашев.
Он подчеркнул, что визит иракского премьер-министра в Россию имеет большие политические аспекты, поскольку это «возможность обсудить на высшем уровне» вопросы, касающиеся экономики и ситуации в регионе.
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