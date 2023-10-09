«Фонтанка» узнала о закрытии трех «Угрюмочных» в Петербурге

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Петербурга приостановили деятельность трех баров сети «Угрюмочная», расположенных на улице Рубинштейна, Невском и Литейном проспектах, за продажу алкоголя без лицензии, пишет «Фонтанка».

«Поводом для рейда послужила оперативная информация о том, что в данных заведениях реализуется алкоголь без государственной лицензии», — сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе рейда оперативники изъяли более 300 бутылок с алкоголем неизвестного происхождения. Из помещений также изъяли контрольно-кассовую технику, товарные чеки, накладные и другие документы.

В ведомстве добавили, что выручка от продажи незаконного алкоголя превышает 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в особо крупном размере).

РБК направил запрос сети баров «Угрюмочная».



Претензии к работе «Угрюмочных» возникают не в первый раз. Так, в марте 2021 года депутаты и сотрудники администрации МО «Владимирский округ» устроили рейд в бар этой сети на улице Рубинштейна из-за регулярных жалоб местных жителей. Полиция изъяла несколько десятков бутылок спиртного, а также в ходе рейда обнаружила, что бар работал без кассового аппарата и терминала оплаты, а бармены просили расплатиться переводом на банковскую карту.

19 сентября полиция закрыла четыре бара в центре Петербурга за продажу контрафактного алкоголя. Всего в них изъяли 272 л спиртного, из которого 92 л были контрафактым товаром.