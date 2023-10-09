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Политика ,  
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В Мелитополе назвали виды медпомощи для жителей без паспорта России

Минздрав Запорожья назвал виды медпомощи для жителей без паспорта России
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство здравоохранения Запорожской области объяснило, какие виды медицинской помощи смогут получать жители, которые не имеют российского паспорта.

«Отказа в медицинской помощи гражданам с украинским паспортом не будет, они будут получать ее, но на других условиях», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Плановая медпомощь будет для лиц без паспорта России платной, однако экстренную и неотложную помощь пациентам окажут в любом случае, уточнили в министерстве.

«Льготное лекарственное обеспечение будет осуществляться только при наличии у граждан с украинским паспортом вида на жительство в России», — добавили в пресс-службе.

6 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после нового года при отсутствии российского паспорта жители Запорожской области не смогут получать медпомощь.

По словам главы региона, выдача российских паспортов идет системно и стабильно, пока есть небольшие очереди. К прошедшим выборам паспорта получили 71–72% жителей (планировалось, что будет 80%), а тех, кто не торопится пойти получить новые документы, губернатор назвал «ждунами» (7–10%).

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