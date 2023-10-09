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У главного раввина России диагностировали сотрясение мозга

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали с сотрясением мозга
Берл Лазар
Берл Лазар (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Главного раввина России Берла Лазара госпитализировали с сотрясением мозга, состояние оценивается как стабильное, сообщили РБК в его пресс-службе.

«Во время танцев на Симхат Тора в субботу вечером раввин получил незначительное сотрясение мозга. После завершения праздника в воскресенье вечером раввин был направлен в больницу для прохождения необходимых медицинских обследований», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Берл Лазар остается под наблюдением медиков, угрозы его здоровью нет. «Раввин все время находится в полном сознании и в общении с медицинским персоналом, и ожидается полное восстановление», — сказал РБК собеседник.

О госпитализации Берла Лазара после танцев в честь Симхат Тора в синагоге в Марьиной Роще 9 октября РБК сообщил председатель общественного совета Федерации еврейских общин Борух Горин. Он рассказал, что раввин танцевал с Торой «до полтретьего ночи, а в полтретьего ночи он упал».

Симхат Тора — день, когда завершается годовой цикл чтения свитка Торы и начинается новый. Иудеи отмечают его сразу после другого праздника — Суккота. В этом году Симхат Тора выпал на 7 октября.

Утром и вечером этого дня в синагогах проводится акафот — торжественное шествие со свитками Торы вокруг возвышения в центре здания, откуда читают писание. Акафот сопровождается танцами.

Берлу Лазару 59 лет. В 1990-м он стал раввином московской синагоги в Марьиной Роще. В 2000 году съезд российских еврейских общин избрал его главным раввином страны.

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раввин Берл Лазар госпитализация новости
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