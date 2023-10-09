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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Представительство России оценило шансы покинуть Палестину самостоятельно

Представительство России: покинуть Палестину в одиночку практически невозможно
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Покинуть Палестину в индивидуальном порядке практически невозможно, так как она со всех сторон контролируется Израилем, где уже третий день идут бои с группировкой ХАМАС, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«Те, кто может выехать через [аэропорт] Бен-Гурион, — это очень малое количество. Они нам не отчитываются, что уехали», — сказала Зарипова.

Она также напомнила о возможности уехать через Иорданию, однако там, по ее словам, не все пункты пропуска открыты для граждан Палестины.

Ранее в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что более 123 тыс. палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа «из-за опасений по поводу безопасности, а также разрушения их домов». Из них 73 тыс. человек скрываются в школах, часть из которых специально предназначена для временного убежища.

Число погибших среди граждан Палестины от израильских ударов приблизилось к 500, 2,7 тыс. человек пострадали. В Израиле погибли около 700 человек, 2,2 тыс. получили ранения.

Израиль проводит в секторе Газа операцию «Железные мечи». Она проходит в ответ на нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС, которое началось 7 октября. Боевики обстреляли израильскую территорию ракетами и вторглись в приграничные населенные пункты, взяли местных жителей в заложники. Израиль с 8 октября официально перешел в состояние войны, объявил режим ЧС и массовый призыв резервистов.

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Палестина Израиль ХАМАС представительство
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