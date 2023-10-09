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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших от ударов Израиля палестинцев приблизилось к 500 человек

В секторе Газа в результате израильских ударов погибли 493 человека
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Saleh Salem / Reuters
Фото: Saleh Salem / Reuters

Число палестинцев, погибших в результате ударов израильской армии, выросло до 493 человек, из них 91 ребенок, сообщает портал The New Arab со ссылкой на региональный Минздрав.

«Кроме того, 2751 палестинец, в том числе 244 ребенка и 141 женщина, были ранены в результате продолжающихся израильских авиаударов», — добавили в ведомстве.

Ранее Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Палестины сообщал о 436 погибших, среди которых 78 — дети. Ранения, по информации ведомства, получили около 2,3 тыс. человек, в том числе 120 детей.

Боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Группировка обстреляла израильскую территорию тысячами ракет, боевики вторглись в приграничные населенные пункты. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. С 8 октября Израиль официально перешел в состояние войны.

По последним данным, число погибших со стороны Израиля в результате нападения боевиков ХАМАС превысило 700 человек, писала The Times of Israel.

Среди жертв этого конфликта также граждане других стран. МИД Таиланда сообщил о гибели 12 своих граждан. В Белом доме заявили, что при атаке ХАМАС на Израиль погибли несколько американцев, но не уточнили их число. МИД Белоруссии отмечал, что пострадали два гражданина республики — мать и сын, их обоих госпитализировали.

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