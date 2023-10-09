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Военная операция на Украине ,  
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ОАК передала Минобороны вторую за год партию истребителей Су-34

ОАК передала ВКС России вторую за год партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова передал Воздушно-космическим силам (ВКС) России вторую партию истребителей Су-34, собранную в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха», куда входит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, ей принадлежит завод).

Все истребители-бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и летных испытаний, уточнили в «Ростехе».

Су-34 — российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения. По своим боевым возможностям он относится к поколению «4++» и был принят на вооружение ВКС России в марте 2014 года.

6 октября министр обороны Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, где проверил выполнение гособоронзаказа. Он назвал Су-34 «основной рабочей лошадью» российских ВКС. Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах Су-34 по командным пунктам и позициям Вооруженных сил Украины в зоне военной операции.

Шойгу поручил руководству завода нарастить темпы ремонта и производства этих истребителей. По его словам, Су-34 совершают по четыре-пять вылетов в зоне спецоперации ежедневно.

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ОАК ВКС Су-34
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