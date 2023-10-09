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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число погибших палестинцев в результате ударов Израиля выросло до 436

Минздрав Палестины: в результате ударов Израиля погибли 436 палестинцев
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

В Палестине в результате ударов израильской армии погибли 436 человек, из них 78 — дети, передает Al Jazeera со ссылкой на Минздрав региона. В то же время Al Mayadeen со ссылкой на ведомство сообщает о 91 погибшем ребенке.

Ранения, по информации Al Jazeera, получили около 2,3 тыс. человек, в том числе 120 детей. Al Mayadeen пишет, что ранен 2271 человек, в том числе 244 ребенка.

Ранее Минздрав Палестины сообщал о 424 погибшем с палестинской строны (среди них — 78 детей и 41 женщина), а также о 2,3 тыс. раненых.

Новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС начался утром 7 октября. Боевики движения прорвались в южную часть Израиля, там были взяты заложники. Группировка выпустила тысячи ракет по Израилю. Армия обороны страны в ответ начала наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

С израильской стороны, по последним данным Минздрава, погибли более 700 человек, свыше 2,2 тыс. получили ранения. Также сообщалось о раненых и погибших среди тайцев, американцев, украинцев, белорусов и других иностранцев.

Стороны эвакуируют население из районов, где идут активные боевые действия — это юг Израиля и сектор Газа. Израиль также рекомендовал эвакуироваться жителям севера страны, который граничит с Ливаном — там действует исламистская группировка «Хезболла».

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