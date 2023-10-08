Шольц: в Германии усилят охрану израильских гособъектов и еврейских учреждений

Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии

Фото: Jens Schlueter / Getty Images

В Германии усилили охрану израильских государственных объектов, еврейских культурных и религиозных учреждений, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляцию его выступления вел Der Spiegel.

«Мы усилили защиту еврейских и израильских объектов», — сообщил он (цитата по ТАСС). Безопасность Израиля — это государственный интерес Германии, поэтому Берлин будет поддерживать право Иерусалима на самооборону, добавил канцлер.

Шольц также осудил антиизраильские митинги в Берлине. По данным Bild, акции прошли в районе Нойкёльн 7 октября. Участники выкрикивали антисемитские лозунги, размахивали флагами Палестины, одобряя действие ХАМАС. Полиция разогнала протестующих, несколько силовиков получили ранения.

ХАМАС начал войну против Израиля накануне, 7 октября. Массированные атаки продолжаются в обоих регионах второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу.

По последним данным, погибли свыше 600 израильтян, ранены почти 2 тыс. человек. Со стороны Палестины погибло минимум 370 человек, еще 2,2 тыс. пострадали.

Шольц заявил о поддержке Израиля накануне. Он написал об этом в соцсети Х (бывшая Twitter) и опубликовал фото Бранденбургских ворот в Берлине, на которые был спроецирован израильский флаг.