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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Шольц заявил об усилении охраны еврейских учреждений в Германии

Шольц: в Германии усилят охрану израильских гособъектов и еврейских учреждений
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Jens Schlueter / Getty Images
Фото: Jens Schlueter / Getty Images

В Германии усилили охрану израильских государственных объектов, еврейских культурных и религиозных учреждений, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Трансляцию его выступления вел Der Spiegel.

«Мы усилили защиту еврейских и израильских объектов», — сообщил он (цитата по ТАСС). Безопасность Израиля — это государственный интерес Германии, поэтому Берлин будет поддерживать право Иерусалима на самооборону, добавил канцлер.

Шольц также осудил антиизраильские митинги в Берлине. По данным Bild, акции прошли в районе Нойкёльн 7 октября. Участники выкрикивали антисемитские лозунги, размахивали флагами Палестины, одобряя действие ХАМАС. Полиция разогнала протестующих, несколько силовиков получили ранения.

ХАМАС начал войну против Израиля накануне, 7 октября. Массированные атаки продолжаются в обоих регионах второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу, на юге силы исламистского движения перешли израильскую границу.

По последним данным, погибли свыше 600 израильтян, ранены почти 2 тыс. человек. Со стороны Палестины погибло минимум 370 человек, еще 2,2 тыс. пострадали.

Шольц заявил о поддержке Израиля накануне. Он написал об этом в соцсети Х (бывшая Twitter) и опубликовал фото Бранденбургских ворот в Берлине, на которые был спроецирован израильский флаг.

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Израиль Германия евреи Олаф Шольц
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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