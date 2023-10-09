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Посол обвинил США в поддерживании своей ядерной инфраструктуры

Посол Антонов: США продолжают поддерживать свою ядерную инфраструктуру

США продолжают поддерживать свою ядерную инфраструктуру, отказываясь ратифицировать ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний), заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит телеграм-канал посольства.

Антонов прокомментировал критику Госдепа США планах России отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам». Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобальному режиму запрета на ядерные испытания», — подчеркнул посол.

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года и вводит запрет на подземные взрывы. Каждое государство — участник этого договора обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».

Документ открыли к подписанию в 1996 году, в нем упомянуты 44 страны, которые в момент обсуждения обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. За время, что документ открыт к подписанию, этого так и не произошло. Причина в том, что восемь из 44 стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан, США его либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает эти страны от испытаний, — это принятый ими мораторий на такие взрывы. После 1996 года было проведено десять испытаний: по два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы в 1998 году, Дели и Исламабад ввели моратории на ядерные испытания) и шесть — КНДР.

Антонов отметил, что США отказываются ратифицировать ДВЗЯИ и продолжают поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности. «Очевидно, что американцы не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего в контексте широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов», — считает посол.

«Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — заключил он.

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5 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай» допустил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

В Госдепе США заявили, что план Москвы по отзыву ратификации — способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине. Хоть США сами не ратифицировали ДВЗЯИ, страна соблюдает мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия с 1992 года, от которого не планируют отказываться, подчеркнули в Госдепе.

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Теги
посольство России США ядерное оружие
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