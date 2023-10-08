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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль обстрелял здание главы разведки ХАМАС

Армия Израиля сообщила об ударе по зданию главы разведки ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль обстрелял здание главы разведки ХАМАС
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Израильские военные обстреляли здание главы разведывательного управления палестинского движения ХАМАС, боевики которого накануне объявили войну Тель-Авиву, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС», — говорится в сообщении.

До этого Израиль заявил об ударах по десяти целям ХАМАС в секторе Газа, среди них были военный комплекс, используемый воздушными силами террористической организации, а также два банка, в том числе Исламский национальный банк, обслуживающий деятельность ХАМАС.

Утром 7 октября боевики ХАМАС начали военную операцию против Израиля под названием «Буря Аль-Аксы», им удалось проникнуть в приграничные районы на юге страны и захватить заложников.

Тель-Авив в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по сектору Газа. К вечеру ЦАХАЛ заявила, что восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС, и заявил о начале наступления на Газу.

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Число погибших в Израиле достигло 300 человек, более 1,8 тыс. ранены, пишет The Times of Israel. Кроме того, погибли 26 военных Армии обороны Израиля. По данным Минздрава Палестины, в результате боевых действий в секторе Газа погибли 256 человек, ранены более 1,7 тыс., сообщает палестинское агентство WAFA.

Теги
Израиль Палестина ХАМАС
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