В Афганистане при землетрясении магнитудой 6,3 погибли 500 человек

При землетрясении в Афганистане погибли 500 человек

При землетрясении в Герате, городе на северо-западе Афганистана, погибли около 500 человек, сообщил представитель Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой, передает Reuters.

Ранее Минобороны Афганистана заявило в соцсети X (ранее Twitter) о примерно 100 погибших и более 500 пострадавших.

При этом в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов говорилось, что, по неподтвержденным оценкам, число жертв землетрясения составило до 320 человек. Пострадали жители провинций Зинда Джан и Герат, были разрушены 465 домов и повреждены 135 домов.

7 октября около 11:00 по местному времени в 40 км к западу от города Герат в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Оно ощущалось также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. После первого землетрясения произошли еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,5, передавала Геологическая служба США.