Вильфанд предупредил о резком повышении температуры в Москве

В Москве 12 октября ожидается резкое повышение температуры воздуха, на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, до среды, 11 октября, температура в столице будет на 4 градуса ниже нормы. На следующий день она поднимется выше нормы на 3-4 градуса. В воскресенье, 8 октября, днем и ночью минимальные и максимальные значения температуры воздуха в столице составят от 2 до 5 градусов.

«Погода совершенно редкая», — отметил Вильфанд. Как объяснил специалист, Москва 8 октября окажется в тыловой части циклона, поскольку он будет отходить на северо-восток.

Ранее синоптики центра «Фобос» предупредили, что циклон на Русской равнине вызовет резкое падение атмосферного давления 7-8 октября до экстремально низких показателей. В Москве атмосферное давление упадет до 722 мм рт.ст и только во второй половине дня воскресенья начнет медленно расти. Ко вторнику, 10 октября, давление вырастет до 745 мм рт.ст, что немного ниже нормы.