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Синоптик предупредил о мокром снеге в Москве и центральной России

Вильфанд: погода в Центральной России на выходных будет повсеместно холодной

В Москве в выходные ожидается похолодание, дождь с мокрым снегом и ветер до 21 м/с, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В ночь на субботу, 7 октября, температура опустится до ноля градусов, по области — до минус двух градусов. Сначала пройдет дождь, который перейдет в мокрый снег, а утром местами будет гололедица.

Из-за рекордно низкого давления облака ожидаются «плотными, непробиваемыми для солнечных лучей», а погода — мрачной, добавил Вильфанд.

В субботу днем температура поднимется до девяти градусов, по области — до четырех. В течение дня пройдет сильный дождь, местами с мокрым снегом, а ветер усилится до 21 м/с.

В воскресенье, 8 октября, прогнозируется ветер с порывами до 20 м/с, утром — гололедица. Днем пройдут дожди с мокрым снегом. Температура в столице опустится до трех градусов, по области до минус одного градуса.

Как уточнил Вильфанд «РИА Новости», в центральной России прогнозируется «повсеместная холодная погода» с заморозками и обильными осадками.

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Ранее Вильфанд рассказал РБК Life об ухудшении температуры в эти выходные. «Сугробов не будет, снег будет таять, но в воздухе снежинки будут и в субботу, и в воскресенье», — сообщил он.

Синоптик предупредил, что потепления в понедельник и вторник ждать не стоит. До 11 октября включительно температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, добавил Вильфанд.

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Роман Вильфанд прогноз погоды Москва
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