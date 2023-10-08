Два аргентинца погибли во время атаки на Израиль
Два аргентинца погибли во время атаки на Израиль со стороны сектора Газа, сообщило посольство Аргентины в Израиле и Еврейское информационное агентство (AJN) .
«С сожалением сообщаем о смерти Родольфа Фабиана Скаришевски, соотечественника, который жил в мошаве Охад, Израиль, и выражаем соболезнования его семье и друзьям», — сообщила аргентинская дипмиссия в соцсети X (бывшая Twitter).
Брат погибшего Рикардо рассказал La Nation, что Родольф вышел гулять с собакой и не вернулся. Позднее его нашел сын.
Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил соболезнования семье Скаришевски. «Очень больно сознавать, что соотечественник оказался в числе многочисленных жертв целого народа, терпящего эти злодеяния», — написал он в X.
В Израиле также погиб аргентинец Аби Корин, сообщило Еврейское информационное агентство. AJN выразило соболезнования его родным.
Агентство отметило, что отец Аби, Мойше Корин, работал директором по культуре в Аргентинско-израильской взаимной ассоциации — центре еврейской общины в аргентинском Буэнос-Айресе. Организация выразила соболезнования в связи с гибелью Корина.
Министерство иностранных дел Аргентины призвало граждан, находящихся в Израиле, быть внимательными, оставаться в курсе событий и следовать рекомендациям по безопасности от местных властей.
Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы»: Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников. Израиль в ответ на атаки ХАМАС начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе.
По последним данным Минздрава Израиля, более 300 человек погибли в результате атаки ХАМАСа, свыше 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.