Два аргентинца погибли во время атаки ХАМАС на Израиль

Два аргентинца погибли во время атаки на Израиль

Два аргентинца погибли во время атаки на Израиль со стороны сектора Газа, сообщило посольство Аргентины в Израиле и Еврейское информационное агентство (AJN) .

«С сожалением сообщаем о смерти Родольфа Фабиана Скаришевски, соотечественника, который жил в мошаве Охад, Израиль, и выражаем соболезнования его семье и друзьям», — сообщила аргентинская дипмиссия в соцсети X (бывшая Twitter).

Брат погибшего Рикардо рассказал La Nation, что Родольф вышел гулять с собакой и не вернулся. Позднее его нашел сын.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил соболезнования семье Скаришевски. «Очень больно сознавать, что соотечественник оказался в числе многочисленных жертв целого народа, терпящего эти злодеяния», — написал он в X.

В Израиле также погиб аргентинец Аби Корин, сообщило Еврейское информационное агентство. AJN выразило соболезнования его родным.

Агентство отметило, что отец Аби, Мойше Корин, работал директором по культуре в Аргентинско-израильской взаимной ассоциации — центре еврейской общины в аргентинском Буэнос-Айресе. Организация выразила соболезнования в связи с гибелью Корина.

Министерство иностранных дел Аргентины призвало граждан, находящихся в Израиле, быть внимательными, оставаться в курсе событий и следовать рекомендациям по безопасности от местных властей.

Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы»: Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников. Израиль в ответ на атаки ХАМАС начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе.

По последним данным Минздрава Израиля, более 300 человек погибли в результате атаки ХАМАСа, свыше 1,5 тыс. получили ранения. Жертвами израильских ударов, по данным палестинского Минздрава, стали более 230 жителей сектора Газа, еще свыше 1,7 тыс. были ранены.