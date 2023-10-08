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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля сообщила об уничтожении 7 террористов в районе пляжа Зиким

Армия Израиля отчиталась об уничтожении 7 террористов в районе пляжа Зиким
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Военно-морские силы Израиля уничтожили семерых террористов в районе пляжа Зиким, расположенном в нескольких километрах от сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

«За последние часы ВМС Израиля выявили семь террористов в районе пляжа Зиким на территории Израиля. Военно-морские силы ЦАХАЛа и авиация ЦАХАЛа атаковали террористов и предотвратили проникновение в жилые районы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские истребители нанесли удар по оперативным командным центрам палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию под названием «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. К вечеру ЦАХАЛ заявила, что восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС, и заявил о начале наступления на Газу. 

Теги
ЦАХАЛ ХАМАС Израиль Палестина военные
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