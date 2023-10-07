Посол России в Израиле назвал эскалацию в секторе Газа беспрецедентной

Эскалация палестино-израильского конфликта беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся быстро решить. Такое мнение высказал посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Соловьев Live».

«К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая», — сказал он.

Утром 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, отряды ХАМАСа проникли в приграничные районы на юге страны и начали захватывать заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. К вечеру Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС и призвал жителей покинуть сектор Газа.

В результате атак ХАМАС в Израиле пострадали более 1,4 тыс. человек, по меньшей мере 250 погибли, сообщал израильский Минздрав. Погиб в том числе командир израильской 933-й пехотной бригады «Нахаль» подполковник Йонатан Штейнбергн, пишет The Times of Israel. Телеканал Al Jazeera сообщал о 232 погибших палестинцев, еще 1697 получили ранения.