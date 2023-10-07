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Политика ,  
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Избирком Вашингтона сообщил о краже данных 600 тыс. избирателей

Избирком Вашингтона сообщил о взломе сервера с данными избирателей

Избирательная комиссия округа Колумбия сообщила о хакерской атаке на сервер с данным избирателей. Заявление ведомства опубликовано в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным избиркома, атаку совершала хакерская группа RansomedVC. В результате взлома группа получила доступ к данным 600 тыс. избирателей США, в том числе — округа Колумбия, где находится американская столица.

Ведомство начало расследование совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) и Министерством внутренней безопасности, приостановило работу веб-сайта и провела проверку «уязвимостей» IT-сетей.

В мае 2023 года личные данные 237 тыс. сотрудников государственных учреждений США попали в открытый доступ в результате утечки данных Минтранса страны. Это произошло в системе обработки льгот TRANServe — она компенсирует госслужащим часть расходов на проезд. В сообщении не говорилось, известно ли об использовании данных в преступных целях.

Теги
Избирком хакеры взлом США
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