 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД выразил протест после Кипра из-за журналиста «Российской газеты»

МИД: Кипру заявлен протест из-за провокаций в отношении Гасюка и Дойникова
Александр Гасюк
Александр Гасюк (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Россия заявила Кипру категорический протест в связи с «неприемлемыми и провокационными» действиями властей страны в отношении корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника российского посольства Д. Дойникова. Об этом сообщил МИД России.

«Под предлогом лишения российского журналиста вида на жительство по стандартному обвинению в «угрозе национальной безопасности» кипрские спецслужбы попытались его задержать с применением грубой силы для последующего выдворения», — говорится в заявлении МИДа. В результате Гасюк и Дойников получили телесные повреждения, журналист с серьезной травмой руки «был брошен за решетку».

«Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы», — добавили в министерстве.

По данным ТАСС, Гасюка задержали днем 5 октября возле дома в Никосии, где он живет со своей семьей. Он был в машине. К журналисту применили «силовые методы» и повредили руку, его госпитализировали.

Посол Кипра покинул здание российского МИДа без комментариев.

Теги
Кипр МИД Россия «Российская газета»
Материалы по теме
Посол России в Вене рассказал о вызове в МИД Австрии и жестком заявлении
Политика
МИД вызвал посла Молдавии из-за высылки главы местного Sputnik
Политика
Премьер Черногории пожаловался на отсутствие работы у посла в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 16:30
Брат Нурмагомедова со второй попытки сделал вес перед чемпионским боем Спорт, 21:13
Как составляют рейтинги по оценке устойчивости городов и компаний РБК и ДПиООС, 21:13
Над Курской областью сбили беспилотник Политика, 21:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Лукашенко назвал «абсолютно правильным» поведение Зеленского Политика, 20:52
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 20:45
МИД выразил протест после Кипра из-за журналиста «Российской газеты» Политика, 20:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:22
США ввели санкции против 42 китайских фирм из-за торговли с Россией Политика, 20:16
США решили выслать двух российских дипломатов Политика, 20:15
Россия ограничит въезд украинцам из третьих стран Политика, 20:10
Бакаев сделал первый голевой пас после перехода из «Зенита» в клуб из ОАЭ Спорт, 20:04
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 19:49