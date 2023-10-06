МИД выразил протест после Кипра из-за журналиста «Российской газеты»

Александр Гасюк (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Россия заявила Кипру категорический протест в связи с «неприемлемыми и провокационными» действиями властей страны в отношении корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка и сотрудника российского посольства Д. Дойникова. Об этом сообщил МИД России.

«Под предлогом лишения российского журналиста вида на жительство по стандартному обвинению в «угрозе национальной безопасности» кипрские спецслужбы попытались его задержать с применением грубой силы для последующего выдворения», — говорится в заявлении МИДа. В результате Гасюк и Дойников получили телесные повреждения, журналист с серьезной травмой руки «был брошен за решетку».

«Есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы», — добавили в министерстве.

По данным ТАСС, Гасюка задержали днем 5 октября возле дома в Никосии, где он живет со своей семьей. Он был в машине. К журналисту применили «силовые методы» и повредили руку, его госпитализировали.

Посол Кипра покинул здание российского МИДа без комментариев.