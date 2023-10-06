Москва встала в пробках до 10 баллов

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Водители в Москве встали в пробках, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». Около 18:30 мск сервис оценивал заторы на дорогах в 10 баллов, к 19:00 мск оценка снизилась до 9 баллов.

Столичный департамент транспорта попросил водителей воспользоваться городским транспортом и предупредил, что движение сильно затруднено в центральной части Москвы, на МКАД, Ленинградском проспекте в районе д. 29, к. 2, и ТТК в районе улицы Беговая. Среди причин — дождь, низкая скорость машин, ремонтные работы на дорогах и мелкие ДТП.

Вечером 6 октября пробки появились не только в Москве: в Санкт-Петербурге загруженность дорог в начале вечернего часа пик составила 9 баллов. В частности, пробка образовалась на Кольцевой автодороге на юго-востоке города.