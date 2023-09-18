Таможня объяснила пробки на российско-китайской границе

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На автомобильном пункте пропуска Пограничный на российско-китайской границе в Приморском крае резко увеличилось количество автобусов, ежедневно следующих в Китай и из него. Повышенная нагрузка на пункт пропуска связана с приостановкой работы пункта пропуска Полтавка, а также сезонным увеличением туристического потока, сообщили РБК в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Только за субботу, 16 сентября, на погранпункте Пограничный таможенники оформили 59 пассажирских автобусов — это более чем в два раза превышает нормативные возможности инфраструктуры этого пункта пропуска. «Тем не менее все желающие выехать из России и вернуться обратно были оформлены», — подчеркнули в управлении.

Там добавили, что в среднем на таможенный контроль одного пассажира тратится не более двух минут. Однако это время значительно увеличивается, если граждане нарушают законодательство и пытаются провести коммерческие партии товаров для продажи под видом товаров для личного пользования. Зачастую перевозчики используют для перевозки таких товаров прицепы к рейсовым автобусам, которые также замедляют скорость пропуска, отметили в таможне. «Отсутствие в пункте пропуска резервных линий контроля автобусов, прицепов к ним и пассажиров не дает возможности вывести группы нарушителей из общего потока и также приводит к замедлению движения», — объяснили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что таможня принимает все необходимые меры для увеличения пропускной способности погранпункта Пограничный: увеличена численность сотрудников, а их время работы продлевается на столько, на сколько нужно, чтобы оформить всех желающих. «Несмотря на возросшую нагрузку, все транспортные средства, прибывшие в пункт пропуска, оформляются в этот же день», — сообщили в управлении.

Ранее приморский телеграм-канал NBS24 сообщил, что 16 сентября люди стояли на российско-китайской границе в многочасовых пробках. Канал опубликовал видео, на котором видна очередь из автобусов и легковых автомобилей. Мужчина за кадром говорит, что стоит в пробке у пункта Пограничный около четырех часов. Телеграм-канал также привел сообщение очевидца, который утверждал, что пробка связана с тем, что у пограничников пропал интернет.

Проблемы на границе с Китаем в Приморье наблюдались и раньше. Например, 17 августа Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что в очереди на въезд в Россию перед пунктом пропуска Пограничный в пробке встали восемь пассажирских автобусов. На выезд в Китай — пять автобусов.

Время оформления автомобилей занимало два-три часа. Погранслужба продлила работу пункта пропуска, он начал работать в две смены. В прокуратуре объяснили что увеличение количества автобусов у этого пункта связано с временным прекращением работы пункта Полтавка. Он приостановил работу 11 августа.