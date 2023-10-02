Умер актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам

Британский актер Джейк Абрахам, известный по роли Дина в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», умер в возрасте 56 лет, сообщают Би-би-си и Liverpool ECHO.

Точная причина смерти не называется, однако в июле сам актер в разговоре с Liverpool ECHO рассказал, что несколько месяцев назад у него обнаружили рак простаты. По словам Абрахама, он чувствовал себя плохо в течение некоторого времени, но ждал, чтобы пройти осмотр у врача. В больнице актеру сообщили, что он, вероятно, болел раком уже четыре года. Позже Абрахам узнал, что рак начал распространяться по другим органам.

Джейк Абрахам родился в Ливерпуле. Актерскую карьеру он начал в 1980-х годах в Молодежном театре Everyman. Среди наиболее известных его киноработ — сериал GBH (1991 года), а также фильмы «Костолом», «Формула 51», «Телохранитель», «Земля изобилия» и др. Также он регулярно играл в постановках Королевского двора в Ливерпуле.