 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам

Сыгравший в фильме «Карты, деньги, два ствола» актер Джейк Абрахам умер в 56 лет

Британский актер Джейк Абрахам, известный по роли Дина в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», умер в возрасте 56 лет, сообщают Би-би-си и Liverpool ECHO.

Точная причина смерти не называется, однако в июле сам актер в разговоре с Liverpool ECHO рассказал, что несколько месяцев назад у него обнаружили рак простаты. По словам Абрахама, он чувствовал себя плохо в течение некоторого времени, но ждал, чтобы пройти осмотр у врача. В больнице актеру сообщили, что он, вероятно, болел раком уже четыре года. Позже Абрахам узнал, что рак начал распространяться по другим органам.

Джейк Абрахам родился в Ливерпуле. Актерскую карьеру он начал в 1980-х годах в Молодежном театре Everyman. Среди наиболее известных его киноработ — сериал GBH (1991 года), а также фильмы «Костолом», «Формула 51», «Телохранитель», «Земля изобилия» и др. Также он регулярно играл в постановках Королевского двора в Ливерпуле.

Теги
актер
Материалы по теме
Умер сыгравший профессора Дамблдора Майкл Гэмбон
Общество
Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина
Общество
Умер Вячеслав Гришечкин — Староконь из «Солдат». Лучшие сцены с актером
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Спонсоры республиканцев предрекли Трампу победу на праймериз из-за суда Политика, 05:32
Postimees узнала о гибели эстонского добровольца на Украине Политика, 04:58
В РЖД назвали цену билета Москва-Петербург по скоростной железной дороге Общество, 04:39
Премьер Польши предупредил Зеленского о связи Германии с Россией Политика, 04:29
Умер актер из «Карты, деньги, два ствола» Джейк Абрахам Общество, 04:00
Водители нашли способ вернуть права после езды «под лекарствами» Общество, 03:38
Напавшего на посольство Азербайджана в Иране приговорили к смертной казни Политика, 03:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
На нарушение каких трудовых прав в России жалуются женщины. Инфографика Экономика, 03:00
Финляндия из-за санкций лишилась российского огнеупорного кирпича Политика, 02:56
Тайвань ответил на данные об обнаружении в небе «троянского коня» Китая Политика, 02:41
Один человек погиб при сплаве на каяках по Ладожскому озеру в Карелии Общество, 02:27
«Балтика» попросила суд запретить лишать ее брендов Tuborg и Garage Бизнес, 01:56
Медведь напал на семейную пару в канадском парке Общество, 01:56
Вильфанд назвал дату похолодания в Москве до «вполне осенней» погоды Общество, 01:33