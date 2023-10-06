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В ХМАО нашли сосиски и колбасу с вирусом африканской чумы свиней

Власти ХМАО рассказали о сосисках и колбасе с вирусом африканской чумы свиней
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в продаже выявлена продукция, зараженная вирусом африканской чумы свиней. Об этом говорится в сообщениях на сайте Октябрьского района региона. Ранее такие же сообщения были размещены на сайтах города Югорск и сельского поселения Солнечный, но позднее они исчезли.

Со ссылкой на письмо ветеринарной службы ХМАО власти сообщили о «неоднократных и многочисленных выявлениях продукции, зараженной
вирусом африканской чумы свиней, и поступающих в реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Жителей попросили не скармливать животным свиноводческую продукцию компаний «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт». Речь идет о ветчине «Столичная», произведенной 18, 20, 25 и 28 августа, колбасе «Докторской» от 25 августа, 1 и 3 сентября. Кроме того, геном африканской чумы свиней нашли в сосисках «Баварских», произведенных 26 августа и 10 сентября, «Баварских с сыром» (25 августа и 19 августа).

Ранее предупреждения о зараженной продукции «Стародворских колбас» и «Владимирского стандарта» выпустили и власти других регионов, в том числе Калмыкии, Петербурга, Алтая, Якутии, Забайкалья.

Африканская чума свиней характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровоизлияниями во внутренних органах животных. Заболевшая свинья может умереть в течение пяти дней. Замороженное мясо становится источником заражения, поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают. Для человека заболевание не опасно, но он может быть распространителем инфекции и нанести большой ущерб сельскому хозяйству.

Теги
колбаса сосиски ХМАО африканская чума свиней
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