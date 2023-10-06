Южная Корея предупредила Apple и Google о возможных штрафах на $50 млн

Южная Корея предупредила Apple и Google о штрафах на $50 млн

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Комиссия по коммуникациям Южной Кореи (КСС) заявила о намерении оштрафовать американские компании Google и Apple на $50,5 млн за их недобросовестную деятельность и злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений, сообщила пресс-служба регулятора.

В августе 2022 года КСС начала расследование, в ходе которого выяснила, что Google и Apple навязывали операторам рынка определенные способы оплаты и затягивали обработку заявок разработчиков приложений. Это нарушает южнокорейский закон о телекоммуникационном бизнесе, отметили в комиссии.

Кроме того, в КСС назвали «дискриминационными» комиссии, которые Apple взимала с корейских разработчиков.

Регулятор планирует оштрафовать Google на $35 млн, а Apple — на $15 млн, однако окончательное решение будет вынесено после обсуждения дела с участниками рынка.

В Google назвали заявление КСС о штрафах «предварительным уведомлением» и сказали, что ждут окончательного решения, пишет Reuters. По информации агентства, Apple не согласилась с выводами КСС. В компании заявили, что их действия соответствуют закону страны о телекоммуникационном бизнесе.

В феврале 2022 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила Google в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Антимонопольная служба решила, что правила YouTube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», что приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.

Это, как заявили в ФАС, ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

В январе 2023 года российская антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,1 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением. Компанию обвинили в навязывании российским разработчикам приложений платежных инструментов.