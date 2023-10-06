X5 объявила о тестировании нового формата магазинов «Около»

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В ближайшие месяцы X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») начнет проводить тестирование работы магазинов малых форматов (площадью от 90 до 150 кв. м), сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса группы Владимир Салахутдинов.

Такие магазины получат название «Около».

«У нас есть небольшое подразделение, пока его называем «X5 для бизнеса», где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов. Мы планируем в ближайшие месяцы запустить пилотный проект — посмотрим, что у нас будет получаться», — рассказал Салахутдинов на ежегодной конференции X5 Dialog (цитата по ТАСС).

По его словам, сегмент магазинов малых форматов оценивается в 1,5–2 трлн руб. «Мы тоже, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом», — отметил Салахутдинов.

Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находилось 20 200 тыс. магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток» и 809 «Чижиков».