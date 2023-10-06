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Военная операция на Украине ,  
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В России объявили в розыск бывшего генпрокурора Украины

МВД России объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого
Сюжет
Военная операция на Украине
Олег Махницкий
Олег Махницкий (Фото: Максим Никитин / ТАСС)

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого. Карточка с его данными появилась в базе розыска МВД России.

Конкретная статья Уголовного кодекса в карточке не указана.

6 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинения Махницкому, а также бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию и председателю Государственной пограничной службы Украины Николаю Литвину.

Их обвинили в причастности к массовой гибели людей на Донбассе в результате начала антитеррористической операции (АТО) в 2014 году.

«Они являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР, погибли и были ранены свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры», — сообщили тогда в пресс-службе СК.

Олег Махницкий исполнял обязанности генпрокурора Украины с 24 февраля по 18 июня 2014 года. С 18 июня 2014 по 5 февраля 2015 года был советником президента Украины.

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МВД Украина розыск
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