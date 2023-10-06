Путин выразил соболезнования Асаду после атаки на военную академию в Сирии

Путин выразил соболезнования Асаду после атаки на академию в Сирии

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сирии Башару Асаду в связи с гибелью людей после атаки беспилотника на военную академию в городе Хомс в Сирии, сообщили в Кремле.

«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару. <...> Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — говорится в телеграмме.

Путин подчеркнул намерение продолжать «тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

Накануне в Хомсе беспилотник атаковал военную академию. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате удара погибли 112 человек. Госагентство SANA со ссылкой на министра здравоохранения Сирии Хасана Габаха сообщило, что погибли 80 человек. Среди них — шесть женщин и шестеро детей. Пострадали 240 человек.

Сирийские власти назвали атаку «террористическим актом». Она произошла во время церемонии награждения офицеров — выпускников академии. Кроме офицеров погибли и пострадали члены их семей. Кто стоит за атакой, не известно.