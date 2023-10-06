МЧС: тела двух пропавших на переправе через реку на Камчатке мужчин нашли

На Камчатке нашли тела двух пропавших на переправе через реку мужчин

Спасатели нашли тела обоих мужчин, которые пропали во время переправы на машинах через реку на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Тело первого мужчины обнаружили 4 октября в районе слияния рек Паужетки и Озерной, второго — через два дня на расстоянии 1,5-2 м от берега реки Озерной, примерно в 30 км от места происшествия.

Инцидент произошел вечером 2 октября в районе двух рек — Паужетка и Озерная — в Усть-Большерецком районе. «Там в связи с подъемом уровня воды и при попытке форсирования водоема перевернулись автомобили «УРАЛ» и Toyota Land Cruiser. Пять человек смогли выбраться на берег, двое — нет», — сообщили в МЧС.

Поиски велись несколько дней. За это время спасатели обследовали 157 км прибрежной полосы реки Паужетка и Озерная, их них — 104 км с применением авиации и около 9 км с применением беспилотника.