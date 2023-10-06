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На Камчатке нашли тела двух пропавших на переправе через реку мужчин

МЧС: тела двух пропавших на переправе через реку на Камчатке мужчин нашли

Спасатели нашли тела обоих мужчин, которые пропали во время переправы на машинах через реку на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Тело первого мужчины обнаружили 4 октября в районе слияния рек Паужетки и Озерной, второго — через два дня на расстоянии 1,5-2 м от берега реки Озерной, примерно в 30 км от места происшествия.

Инцидент произошел вечером 2 октября в районе двух рек — Паужетка и Озерная — в Усть-Большерецком районе. «Там в связи с подъемом уровня воды и при попытке форсирования водоема перевернулись автомобили «УРАЛ» и Toyota Land Cruiser. Пять человек смогли выбраться на берег, двое — нет», — сообщили в МЧС.

Поиски велись несколько дней. За это время спасатели обследовали 157 км прибрежной полосы реки Паужетка и Озерная, их них — 104 км с применением авиации и около 9 км с применением беспилотника.

Теги
Камчатка переправа МЧС
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