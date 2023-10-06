На Камчатке нашли тела двух пропавших на переправе через реку мужчин
Спасатели нашли тела обоих мужчин, которые пропали во время переправы на машинах через реку на Камчатке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Тело первого мужчины обнаружили 4 октября в районе слияния рек Паужетки и Озерной, второго — через два дня на расстоянии 1,5-2 м от берега реки Озерной, примерно в 30 км от места происшествия.
Инцидент произошел вечером 2 октября в районе двух рек — Паужетка и Озерная — в Усть-Большерецком районе. «Там в связи с подъемом уровня воды и при попытке форсирования водоема перевернулись автомобили «УРАЛ» и Toyota Land Cruiser. Пять человек смогли выбраться на берег, двое — нет», — сообщили в МЧС.
Поиски велись несколько дней. За это время спасатели обследовали 157 км прибрежной полосы реки Паужетка и Озерная, их них — 104 км с применением авиации и около 9 км с применением беспилотника.