Пассажиры предложили авиакомпаниям начислять бонусные мили за задержки

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу рекомендовать всем российским авиакомпаниям начислять пассажирам бонусные мили в случае задержки рейса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо объединения.

Порядок и размер бонусов будут устанавливать сами компании. Сейчас авиакомпании выплачивают 25 руб. за каждый час задержки, с 1 апреля 2024 года сумма вырастет до 100 руб. в час, однако эта сумма «не отвечает запросам пассажиров на достойную компенсацию», говорится в письме.

В авиакомпании Red Wings заявили «Коммерсанту», что такая программа «находится в разработке и будет запущена в обозримом будущем». При этом у авиакомпании уже есть «компенсаторные механизмы», в частности сертификаты на бесплатный полет при серьезных задержках.

В S7 отметили, что еще больше года назад начали «автоматически начислять за ожидание рейсов мили участникам программы лояльности S7 Priority». В Smartavia подчеркнули, что у них есть программа лояльности, которая предлагает специальные тарифы и скидки.

Компенсация за задержку рейса по вине авиакомпании положена по закону «О защите прав потребителей». Она составляет 3% от стоимости билета на рейс за каждый час ожидания. Кроме того, в качестве штрафа компания обязана выплатить компенсацию в размере 25% МРОТ за каждый час ожидания (но не более 50% стоимости билета).

Если рейс был задержан по причине плохой погоды, неисправности самолета и других обстоятельств, не зависящих от компании, компенсация не выплачивается.

В октябре «Аэрофлот» также запустил программу компенсации пассажирам за задержку рейсов, выплачиваться она будет милями программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Так, за задержку от двух до четырех часов каждому пассажиру будет начисляться 2000 миль, при задержке от 4 до 8 часов — 3000 миль, а если время задержка превысит восемь часов, то компенсация составит 4000 миль.

Получить компенсацию смогут не только обладатели карточек «Аэрофлот Бонус». Если пассажир задержанного рейса на момент события не являлся участником программы лояльности, то он сможет в течение 30 дней после этого в ней зарегистрироваться.