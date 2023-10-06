В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за тайфуна

На территории Южно-Сахалинска ввели режим ЧС из-за последствий тайфуна, сообщил мэр городского округа Сергей Надсадин в телеграм-канале.

«Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов — на сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди», — написал Надсадин.

Позже в управлении МЧС по Сахалинской области заявили о подтоплениях 34 придомовых территорий из-за «выпадения обильных осадков в виде дождя». «В результате подтопления пострадавших нет, проживающие от расселения отказались. Силами администрации города Южно-Сахалинска проводится откачка воды из подтопленных домов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска частично нарушено электроснабжение, без электричества остались жители 584 частных и шести многоквартирных домов, отметили в МЧС. Там также подчеркнули, что аэропорт в городе, паромная переправа Ванино-Холмск и железная дорога работают в обычном режиме.

Накануне МЧС предупреждало, что утром 6 октября на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровня воды на 1-2 м, выходы воды на пойму и затопление хозяйственных объектов.

6 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале сообщил, что на юг острова обрушился тайфун, а «самый сильный удар» пришелся на Южно-Сахалинск. «Синоптики прогнозируют, что сильные дожди продолжатся примерно до 11:00, постепенно ослабевая к вечеру», — написал он. Глава региона также отметил, что из-за непогоды во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троицкое Анивского района отменили занятия.