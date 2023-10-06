Машину кортежа кандидата в президенты США атаковали в штате Айова

Протестующие в штате Айова врезались в машину кортежа кандидата в президенты США от Республиканской партии Вивека Рамасвами, его самого в автомобиле в этот момент не было. Об этом сам политик сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Рамасвами, когда он разговаривал с протестующими, двое из них сели в свою машину и врезались в автомобиль его кортежа. «Эти двое должны быть привлечены к ответственности, но остальные мирные протестующие не должны быть запятнаны поведением двух плохих актеров», — написал он.

Политик также прокомментировал фотографии в соцсети, на них видны царапины на машине, в которую въехали протестующие. «Я верю в свободу слова, особенно для тех, кто со мной не согласен. Насилие никогда не является ответом», — подчеркнул Рамасвами.

Как сообщает Politico, на видео, опубликованном предвыборным штабом Рамасвами, протестующие держат в руках таблички с надписями «Права трансгендеров — это права человека», «Защитите государственные школы» и «Остановите добычу ископаемого топлива. Изменение климата реально». При этом у самого кандидата в президенты были другие позиции по этим вопросам: он выступал за упразднение федерального департамента образования, отрицал последствия изменения климата и заявлял, что трансгендерность — это «расстройство психического здоровья», отмечает издание.

Президентские выборы в США пройдут осенью 2024 года. Свое участие в них подтвердили нынешний глава государства Джо Байден, экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, племянник Джона Кеннеди адвокат Роберт Кеннеди-младший, бывший вице-президент Майк Пенс и др.

Вивек Рамасвами — предприниматель индийского происхождения, миллионер и самый молодой в истории претендент на номинацию на пост президента США от Республиканской партии. Рамасвами не только поддерживает идею строительства стены на границе с Мексикой, но и заявляет о необходимости направить военных США к границе, чтобы пресечь нелегальную миграцию. Также он высказывался за закрытие ФБР и передачу его полномочий другим структурам. Что касается украинского конфликта, то Рамасвами считает, что он не должен быть приоритетом внешней политики Вашингтона.