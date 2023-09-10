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Польская оппозиция пригрозила судом президенту в случае победы на выборах

Оппозиция Польши пригрозила судом президенту и премьеру при победе на выборах
«Гражданская платформа» Дональда Туска в случае победы на парламентских выборах привлечет к ответственности тех, кто «нарушил Конституцию и верховенство закона»
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza / Reuters)

Представители крупнейшей оппозиционной либерально-консервативной партии Польши «Гражданская платформа» в случае победы на парламентских выборах постараются привлечь к ответственности «всех тех, кто нарушил Конституцию и верховенство закона». Об этом заявила депутат Камила Гасюк-Пихович, передает Wiadomosci.

По ее словам, это коснется в том числе президента Анджея Дуды, председателя правящей консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньскго, премьер-министра Матеуша Моравецкого, вице-премьера Яцека Сасина и других. «Ярослав Качиньский будет привлечен к ответственности за попытку изменения государственного строя; Анджей Дуда — за отказ принять присягу трех законно избранных судей Конституционного суда», — сказала она.

9 сентября «Гражданская платформа» представила предвыборную программу из ста пунктов, в числе которых — снижение налогов, рост зарплат учителям, повторная индексация пенсий при превышении порога инфляции в 5%, право на бесплатную анестезию при родах, легализация абортов до 12-й недели беременности и другие обещания.

Свою программу представила и «Право и справедливость». Среди ключевых пунктов — обеспечение финансовой безопасности польских семей, право на достойный труд, здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и горнодобывающей промышленности, пишет Do Rzeczy.

Парламентские выборы в Польше намечены на 16 октября. Избирателям предстоит выбрать 460 депутатов и 100 сенаторов. Основными конкурентами за депутатские места в нижней палате парламента) будут «Право и справедливость» и «Гражданская платформа». «Платформу» возглавляет Дональд Туск, бывший глава Евросовета.

В 2007году ГП победила на внеочередных парламентских выборах, Туск стал премьером. На этом посту он проработал до сентября 2014 года — дольше всех предшественников, затем он перешел на работу в Евросовет. После ухода Туска «Гражданская платформа» утратила лидирующие позиции и в 2015 году проиграла парламентские выборы партии Качиньского.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша парламентские выборы Анджей Дуда Дональд Туск Ярослав Качиньский
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