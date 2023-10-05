Пытавшегося убить Елизавету II британца приговорили к 9 годам заключения

Джасвант Сингх Чайл после ареста, 25 декабря 2021 года (Фото: Metropolitan Police Service / Reuters)

Британец индийского происхождения, в декабре 2021 года проникший на территорию Виндзорского замка с намерением убить королеву Елизавету II из арбалета, приговорен к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на решение суда.

Инцидент произошел 25 декабря, когда в Великобритании празднуют Рождество. Джасвант Сингх Чайл проник на территорию Винздорского замка и объявил, что «намерен убить королеву».

За полчаса до попытки проникновения в Виндзор он выложил в Snapchat видео, в котором он угрожал убить королеву в отместку за бойню в Амритсаре 1919 года. Расстрел демонстрации мирных жителей в Амритсаре (штат Пенджаб, Северная Индия) колониальными войсками Британской империи произошел 13 апреля 1919 года. Елизавета II родилась в 1926 году.

Мужчину приговорили к девяти годам заключения. На суде он признался, что намеревался убить королеву. Часть срока Чайл проведет в психиатрической клинике. Как только его вылечат, его переведут в тюрьму.

Елизавета II вступила на британский престол в 1952 году, когда ей было 25 лет. Она скончалась в 2022 году и стала самым долгоправившим монархом в истории Британии.

В 2014-м в Лондоне были задержаны четверо исламистов, которые собирались напасть на королеву во время церемонии празднования окончания Первой мировой войны. В следующем году на тот момент премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон сообщил о ликвидации в Сирии боевиков признанной в России террористической группировки «Исламское государство», которые, по данным спецслужб, готовили теракт в Лондоне. Они собирались совершить его во время памятных мероприятий, посвященных 70-летию победы над Японией, в которых должна была принимать участие Елизавета II и члены ее семьи.