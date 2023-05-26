ФБР раскрыло данные о попытке покушения на Елизавету II в США в 1983 году из-за Ирландии

ФБР рассказало о попытке покушения на Елизавету II в США в 1983 году

40 лет назад на Елизавету II во время ее первого визита в Калифорнию мог совершить покушение мужчина, дочь которого погибла во время конфликта в Северной Ирландии. ФБР знала о его намерениях, поездка прошла без происшествий

Королева Елизавета II и принц Филипп на яхте «Британия» (Фото: George Stroud / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

На британскую королеву Елизавету II, которая скончалась в сентябре прошлого года, в 1983-м могло быть совершено покушение во время визита в США, следует их опубликованных ФБР документов, сообщает Би-би-си.

Примерно за месяц до визита в Калифорнию Елизаветы и ее супруга принца Филиппа полицейский из Сан-Франциско сообщил ФБР, что ему известно о человеке, который хочет отомстить за свою дочь, которая «была убита в Северной Ирландии резиновой пулей» (на тот момент в регионе шел конфликт между британскими и республиканскими властями). С ним полицейский познакомился в ирландском пабе.

«Он собирался попытаться навредить королеве Елизавете и сделал бы это, либо бросив какой-то предмет с моста Золотые ворота на королевскую яхту «Британия», когда она проплывет под ним, либо попытавшись убить королеву Елизавету, когда она посещала национальный парк Йосемити», — говорится в документе ФБР.

Какие меры были приняты для обеспечения безопасности королевы, до конца не ясно, известно о требовании «закрыть проходы на мосту Золотые ворота по мере приближения яхты», отмечает телеканал.

Елизавета II вступила на британский престол в 1952 году, когда ей было 25 лет. Она скончалась в 2022 году и стала самым долгоправившим монархом в истории Британии.

Los Angeles Times отмечает, что поездка 1983 года была первым визитом британского монарха в Калифорнию. Сначала королева побывала в Сан-Диего, оттуда приехала в Лос-Анджелес, где встретилась с тогдашним мэром Томом Брэдли. В городе Санта-Барбара прошла встреча Елизаветы с тогдашним президентом США Рональдом Рейганом. Королева также посетила Сан-Франциско, Сакраменто, Йосемити и Сиэтл.

В 2014-м в Лондоне были задержаны четверо исламистов, которые собирались напасть на королеву во время церемонии празднования окончания Первой мировой войны. В следующем году на тот момент премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон сообщил о ликвидации в Сирии боевиков призннаной в России террористической группировки «Исламское государство», которые, по данным спецслужб, готовили теракт Лондоне. Они собирались совершить его во время памятных мероприятий, посвященных 70-летию победы над Японией, в которых должна была принимать участие Елизавета II и члены ее семьи.