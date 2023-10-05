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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о работе ПВО над Курским районом

Старовойт: над Курским районом заработала ПВО
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Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Над Курским районом Курской области работает система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

«Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112», — сообщил губернатор.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе введен желтый повышенный уровень террористической опасности.

Утром под обстрел попал город Рыльск, который расположен недалеко от границы с Украиной. Пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждены дома и несколько автомобилей.

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Курская область Роман Старовойт ПВО обстрел Военная операция на Украине
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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