Старовойт сообщил о работе ПВО над Курским районом
Старовойт: над Курским районом заработала ПВО
Над Курским районом Курской области работает система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
«Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112», — сообщил губернатор.
После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе введен желтый повышенный уровень террористической опасности.
Утром под обстрел попал город Рыльск, который расположен недалеко от границы с Украиной. Пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждены дома и несколько автомобилей.