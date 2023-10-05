Старовойт сообщил о работе ПВО над Курским районом

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Над Курским районом Курской области работает система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

«Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112», — сообщил губернатор.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе введен желтый повышенный уровень террористической опасности.

Утром под обстрел попал город Рыльск, который расположен недалеко от границы с Украиной. Пострадала женщина, она госпитализирована. Повреждены дома и несколько автомобилей.