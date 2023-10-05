Директора музыкальной школы имени Глиэра арестовали по делу о взятках

Арнольд Штейнгауэр (Фото: glier.music.mos.ru)

Таганский суд Москвы арестовал до 4 декабря директора Детской музыкальной школы имени Р. М. Глиэра Арнольда Штейнгауэра за взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Штейнгауэра под домашний арест. Главу учебного заведения обвинили в получении взяток должностным лицом в крупном размере, ему вменяют четыре эпизода.

4 октября «Известия» со ссылкой на свой источник сообщили, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Штейнгауэра по ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки). По версии следователей, директор выписывал максимальные премии учителям, после чего вымогал у них более половины суммы премии.

Арнольд Штейнгауэр в 2012–2016 годах был заместителем директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств имени И. С. Баха, а с 2016 года он стал директором школы имени Р. М. Глиэра. Учреждение находится в центре Москвы в районе Якиманка, в 2018 году она отметила свой 85-летний юбилей.