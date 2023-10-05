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Гора Монблан за два года потеряла 2 м высоты

La Montagne: гора Монблан потеряла 2 м высоты за два года
Монблан
Монблан (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Гора Монблан, высшая точка Альпийских гор, стала ниже на 2 м за два года, сообщил портал La Montagne со ссылкой на экспертов-геодезистов французского департамента Верхняя Савойя.

Вершина горы Монблан представляет собой купол, покрытый толстым слоем льда и снега. Из-за таяния снега ее высота постоянно меняется. Сейчас высота Монблана составляет 4805,59 м, два года назад она была 4807,81 м.

Президент регионального отделения геодезистов Верхней Савойи Жан де Гарет сказал, что такие изменения — в порядке вещей. По его словам, через два года Монблан в перспективе сможет вернуть 2 м высоты — это зависит от уровня осадков. Так, в 2017 году высота горы Монблан составила 4808,72 м, а в 2007 году — 4810,90 м.

Ученые измеряют высоту горы Монблан с 2001 года. В 2023 году группа из 20 человек, состоящая из геодезистов, специалистов и спортсменов, поднялась на Монблан для проведения замеров. В группу вошел Мартен Фуркад, пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, окончивший свою спортивную карьеру в 2020 году.

Теги
Монблан Альпы высота Франция
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