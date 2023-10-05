Медведев возглавил комиссию Совбеза по борьбе с угрозами биобезопасности

Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев возглавил новую межведомственную комиссию СБ по противодействию современным угрозам биологической безопасности, следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин.

Она заменила другую комиссию Совбеза, которую возглавлял Медведев — по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Указом президента ее упразднили.

В функции новой комиссии входит среди прочего оценка существующих угроз биологической безопасности, оценка уровня защиты населения России от воздействия опасных биологических факторов, а также участие в разработке и реализации документов стратегического планирования в области обеспечения биобезопасности и развития биотехнологий.

Упраздненная комиссия, чьи функции перешли комиссии по биобезопасности, была создана в октябре 2020 года во время пандемии коронавируса. В нее, помимо Медведева, входили главы Минздрава, Минобрнауки, Минпромторга, президент Российской академии наук и другие. Многие из них вошли в состав новой комиссии.

Предыдущая комиссия оценивала внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности.

В ее обязанности входило изучение механизмов возникновения новых болезней, мониторинг распространения заболеваний, а также анализ и оценка состояния населения России с помощью результатов научных исследований. Помимо этого ей необходимо было делать оценку уровня защищенности населения от новых инфекций и составлять рекомендации по улучшению мер безопасности.