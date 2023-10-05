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Политика ,  
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У лидера «Альтернативы для Германии» нашли след от укола после нападения

PNP: лидер «Альтернативы для Германии» находится в отделении интенсивной терапии
Тино Хрупалла
Тино Хрупалла (Фото: Jens Schlueter / Getty Images)

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла находится в отделении интенсивной терапии в больнице Ингольштадта, земля Бавария, после нападения, сообщает Passauer Neue Presse со ссылкой на пресс-секретаря политика.

На коже Хрупаллы нашли след от укола. Проводятся тесты на наличие в его организме различных веществ.

Его представитель сообщил Tagesschau, что политик находится в стабильном состоянии.

4 октября Хрупаллу госпитализировали во время митинга «АдГ» в Ингольштадте. Он сделал несколько селфи, а затем потерял сознание, рассказал изданию Donaukurier политик, бывший член «Австрийской партии свободы» (FPÖ) Геральд Гросс, присутствовавший на мероприятии.

Главный кандидат «АдГ» на выборах в парламент Баварии Катрин Эбнер-Штайнер сообщила, что на месте был найден шприц.

Гросс в интервью Junge Freiheit сказал, что Хрупалла указал на двух молодых людей, которых сейчас допрашивает полиция. Австрийский политик также сообщил об «анафилактическом шоке» и найденной игле. По словам очевидцев, по подозрению в нападении были задержаны два человека.

Теги
Германия Альтернатива для Германии покушение
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