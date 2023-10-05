Педагог школы при посольстве в Иране победил в конкурсе «Учитель года — 2023»

Учителем года — 2023 стал педагог школы при посольстве России в Иране

Олег Янковский (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Педагог русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве России в Иране Олег Янковский победил в конкурсе «Учитель года России», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на церемонии объявления итогов конкурса.

«Вы соревновались перед авторитетным жюри, перед экспертами, показывали свои лучшие знания и умения и общались — это главное. И то, что вы почерпнули здесь, вы привезете в свои регионы и щедро поделитесь со своими коллективами, коллегами и учениками», — сказала Голикова. Она отметила, что среди финалистов не только педагоги с большим трудовым стажем, но и молодые специалисты.

4 октября Янковский встречался с президентом России Владимиром Путиным, когда российский лидер посетил образовательный центр «Сириус» и встретился с лауреатами конкурса. Он рассказал Путину, что проработал в Иране три года, в следующем году контракт Янковского заканчивается. «Я считаю, что этот опыт очень многое мне дал как в профессиональном плане, так и, безусловно, в культурном плане я обогатился», — добавил преподаватель.

Путин отметил, что «Персия — древняя культура, наш сосед», и Россия делает все для того, чтобы развивать отношения с Ираном.

Конкурс «Учитель года России» проводится Министерством просвещения, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой» с 1992 года. В качестве целей конкурса организаторы называют повышение престижности профессии педагога и распространение учительского опыта.