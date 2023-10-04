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Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя
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Президент Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. Поздравление он озвучил на заседании попечительского совета фонда «Талант и успех».

«Завтра в России отмечается День учителя, и, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить с этим праздником членов попечительского совета «Сириуса» и, конечно, сказать теплые слова в адрес всех российских учителей», — сказал он. Путин поблагодарил учителей «за верность профессии, своим ученикам, своему благородному призванию — быть педагогом и наставником, созидать будущее России».

Общаясь с учениками и преподавателями образовательного центра «Сириус», Путин отметил, что хочет поздравить «всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице». Он пожелал «всего доброго в профессиональной судьбе каждого».

Путин объявил 2023 год Годом педагога в честь одного из основателей российской педагогики Константина Ушинского.

Согласно опросу, проведенному SuperJob, каждый четвертый учитель не хотел выбирать эту работу в юности. Исследование провели методом опроса в 511 населенных пунктах среди 3 тыс. совершеннолетних россиян.

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