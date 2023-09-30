Глава ВЦИОМ заявил о 20 миллионах «ушедших в себя» россиян

В условиях военного конфликта на Украине «столичная Россия» уходит в себя и старается делать вид, что ничего не изменилось, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров

Валерий Федоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РБК рассказал о том, как, по мнению социологов, военная операция на Украине изменила российское общество.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров делит общество на «4 России» по модели исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой — это «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая». «Для одних операция стала долгожданным событием, которое позволило им мобилизоваться. Для других — шоком, травмой, стимулом улететь из страны или уйти во внутреннюю эмиграцию. Для третьих — возможностью прилично заработать, в том числе рискуя собственной жизнью и здоровьем», — говорит глава ВЦИОМ.

При этом он отмечает, что в последние пять лет во всем российском обществе преобладает тревожность. «С середины 2018 года страна находится в сложном социально-психологическом состоянии. Сначала пенсионная реформа, потом пандемия, а теперь СВО (военная операция России на Украине). Все это очень тяжело. Выросло девиантное поведение, снизилось деторождение. Людям приходится прилагать больше усилий, чтобы сохранить контроль над своей жизнью. Это сильно выматывает. Рисков и угроз стало больше, и люди это чувствуют. Каждый день может принести неожиданности: налет беспилотников на Кремль, удар по Крымскому мосту, мобилизация, мятеж Пригожина…

По мнению Федорова, «столичная Россия» в этих условиях «уходит в себя». Социолог называет это «адаптационным процессом». Численность «столичной России» Федоров оценивает примерно в 20 миллионов человек.

«Сейчас часть из них уехала, а основная часть — это, мелкие буржуа, столичный средний класс — московский, петербургский, екатеринбургский... Они стараются делать вид, что ничего не изменилось, не особо интересуются происходящим в зоне боевых действий, если только это не касается напрямую их собственной безопасности», — считает глава ВЦИОМ.