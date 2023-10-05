ФСБ: во Владимирской области задержали мужчину за сотрудничество с Украиной

Во Владимирской области задержали мужчину за сотрудничество с Украиной

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Жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области задержали за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по данной статье — до восьми лет лишения свободы.

По данным ФСБ, задержанный «инициативно» пытался установить контакт с «представителями иностранных государств», в том числе Украины, для получения вознаграждения за совершение действий, «направленных на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации».

«Мужчина должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области. Факт получения гражданином денежных средств подтверждается распиской и фотоотчетом», — сообщили в спецслужбе. В ФСБ подчеркнули, что «действия злоумышленника были своевременно взяты под контроль», а его переписка — задокументирована.

5 октября в пресс-службе управления ФСБ по Сахалинской области также сообщили о задержании 57-летнего жителя Южно-Сахалинска, который «установил контакт» с украинскими спецслужбами. Было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК.

По данным ФСБ, мужчина негативно относился к политике России и не поддерживал военную операцию на Украине. Житель Южно-Сахалинска связался с представителем спецслужб Украины «в целях оказания помощи украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».