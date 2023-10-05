 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Сахалине задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной

Жителя Сахалина задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

В Южно-Сахалинске задержали 57-летнего жителя, который «установил контакт» с украинскими спецслужбами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по данной статье — до восьми лет лишения свободы.

По данным ФСБ, мужчина негативно относился к политике России и не поддерживал военную операцию на Украине. Житель Южно-Сахалинска «установил контакт» с представителем спецслужб Украины «в целях оказания помощи украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», сообщили в спецслужбе.

Накануне суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам колонии за попытку государственной измены (ч. 1 ст. 30, ст. 275) и за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

По версии следствия, в 2022 году он пытался уехать на Украину для вступления в «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). В ходе подготовки к выезду он обсуждал с украинскими военными маршрут и покупку снаряжения. Круглова задержали на вокзале в Симферополе.

Теги
Сахалин Украина ФСБ спецслужбы
Материалы по теме
Краснодарца обвинили в госизмене после попытки перейти границу с Украиной
Политика
Жителя Липецкой области обвинили в госизмене за переводы на нужды ВСУ
Политика
Жительницу Читы обвинили в госизмене за фото военной техники для ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
На Сахалине задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной Политика, 08:17
Кусавшую агентов Секретной службы овчарку Байдена увезли из Белого дома Политика, 08:08
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
В московских клиниках возникли проблемы с вакцинами от свинки Общество, 08:00
Президент Словакии выступила против помощи Киеву после выборов Политика, 07:44
Армения обогнала Казахстан и Грузию по росту переводов из России Финансы, 07:30
Женщина пострадала при обстреле курского города Рыльск Политика, 07:28
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Курс евро превысил ₽105 впервые с 8 сентября Инвестиции, 07:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:02
В Россию пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов Бизнес, 07:00
В МВФ оценили риски взлета сырьевых цен, если мир разделится на два блока Pro, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
В Японии после землетрясения магнитудой 6,6 предупредили об угрозе цунами Общество, 06:46
Старовойт заявил об атаке дронов на объекты инфраструктуры в трех районах Политика, 06:32