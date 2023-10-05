На Сахалине задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной

В Южно-Сахалинске задержали 57-летнего жителя, который «установил контакт» с украинскими спецслужбами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по данной статье — до восьми лет лишения свободы.

По данным ФСБ, мужчина негативно относился к политике России и не поддерживал военную операцию на Украине. Житель Южно-Сахалинска «установил контакт» с представителем спецслужб Украины «в целях оказания помощи украинской стороне в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», сообщили в спецслужбе.

Накануне суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам колонии за попытку государственной измены (ч. 1 ст. 30, ст. 275) и за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).

По версии следствия, в 2022 году он пытался уехать на Украину для вступления в «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). В ходе подготовки к выезду он обсуждал с украинскими военными маршрут и покупку снаряжения. Круглова задержали на вокзале в Симферополе.