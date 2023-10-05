Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведывательных систем

Автоматизированная разведывательная система SurveilSpire (Фото: defsecintel.com)

Оборонный концерн Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire по заказу правительства Германии, сообщили в пресс-службе Rheinmetall.

В концерне не указали точную стоимость заказа, но отметили, что это не более нескольких десятков миллионов евро.

SurveilSpire — это система защиты от дронов, в ее состав входят мобильные наблюдательные вышки с камерой дневного и ночного видения, мини-дроны с автопилотом и система управления, объяснили в концерне. Концерн сотрудничает в проекте с эстонской компанией DefSecIntel.

Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2 и другую военную технику, вооружение и боеприпасы. Продукция Rheinmetall входит в пакеты военной помощи, которые западные страны выделяют Украине.

Помимо разведки SurveilSpire также может обеспечивать связь по стандарту 5G, а также включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Питание SurveilSpire осуществляется через встроенные солнечные панели.

«В основе системы лежат разведывательные дроны с автопилотом, которые осуществляют патрулирование и полеты по заданию. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры», — рассказали в концерне.

В конце сентября Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило Rheinmetall создать совместное предприятие с концерном «Украинская оборонная промышленность» на территории Украины.

В Rheinmetall уточняли, что сначала сотрудничество «будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте бронетехники, переданной Украине в рамках многосторонней программы обмена оборудованием правительства Германии Ringtausch, а также бронетехники, напрямую поставленной на Украину из Германии». На более поздних этапах «партнеры по сотрудничеству намерены совместно производить избранную продукцию Rheinmetall на Украине», отмечали в концерне.

Власти России критикуют поставки западными странами вооружений на Украину и настаивают, что это не помешает Москве добиться своих целей.

Россия в случае строительства немецким оружейным концерном Rheinmetall танкового завода на Украине нанесет по нему удар крылатыми ракетами «Калибр», заявил в марте зампред Совбеза Дмитрий Медведев.