Шойгу проверил подготовку военных и добровольцев в Южном военном округе

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, как проходит подготовка военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа, сообщили в Минобороны.

«Подготовка контрактников и добровольцев ведется по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке, а также по программам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, механиков-водителей и других военно-учетных специальностей», — доложил Шойгу начальник управления боевой подготовки Южного военного округа.

Занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые получили боевой опыт во время участия в военной операции на Украине. «Обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою», — добавил начальник управления боевой подготовки.

В Минобороны также сообщили, что Шойгу поблагодарил военнослужащих-женщин медицинской службы вооруженных сил за обучение военных навыкам оказания медицинской помощи в боевых условиях и наградил наручными часами.

3 октября Шойгу сообщил, что с начала 2023 года на военную службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тыс. человек, только в сентябре контракт заключили более 50 тыс. граждан. Он подчеркнул, что российские войска располагают необходимым числом военных для проведения военной операции, а планов по дополнительной мобилизации в Генштабе нет.