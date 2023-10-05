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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» узнало об испытаниях ФСБ маскирующей от ракет гранаты

«РИА Новости»: ФСБ и Росгвардия испытают скрывающую от ракет гранату РДГ-У
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Военная операция на Украине

ФСБ и Росгвардия намерены испытать дымовую гранату РДГ-У, которую начали поставлять в российскую армию в сентябре, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

Ведомства планируют провести опытную эксплуатацию этой гранаты в своих подразделениях, сказал собеседник агентства.

О завершении испытаний ручных гранат РДГ-У в феврале сообщил «Ростех». Как уточняли в госкорпорации, они предназначены для маскировки военных, небольших подразделений, боевой техники и машин от прицельного огня противника, в том числе от ракет. При срабатывании гранаты в воздухе мгновенно образуется дымовая завеса, которая может сохраняться длительное время.

Разработчик гранаты — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников»). Как уточнял генеральный директор предприятия Олег Морозов, граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 градусов до плюс 55 градусов, диаметр ее корпуса — 54 мм, длина — 200 мм, масса с предохранительно-пусковым механизмом — 700 г.

Теги
Росгвардия ФСБ граната ракеты
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