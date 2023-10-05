В Москве объявили лауреатов литературной премии «Ясная Поляна»
В Москве объявили лауреатов крупнейшей в России литературной премии «Ясная Поляна». Церемония награждения состоялась в Бетховенском зале Большого театра, трансляция шла на сайте премии.
Лауреатом премии в номинации «Современная русская проза» стала писательница Саша Николаенко — автор романа «Муравьиный бог: реквием». Кроме нее на премию в номинации претендовали Алексей Сальников (роман «Оккульттрегер»), Эдуард Веркин («Дилогия: снарк снарк»), Рагим Джафаров («Его последние дни»), Евгений Кремчуков («Волшебный хор») и Екатерина Манойло («Отец смотрит на запад»).
Премию в номинации «Иностранная литература» получил македонский писатель Венко Андоновский за роман «Пуп света». За перевод книги на русский язык премии удостоилась Ольга Панькина.
В номинации «Пропущенные шедевры», премии удостоилась Ирина Дорогина — переводчик книги «Все рушится» нигерийского поэта и литературного критика Чинуа Ачебе. Номинацию учредили в 2023 году с целью отметить незамеченные российскими критиками и переводчиками произведения в момент выхода, и удостоенные внимания после смерти авторов.
Специальный приз Samsung «Выбор читателей» получил Рагим Джафаров, написавший роман «Его последние дни». Награда достается автору книги, набравшей больше всего голосов в интернет-голосовании. Писатель получил в подарок поездку в Южную Корею.
Награду в номинации «Личность» получил сценарист и писатель Юрий Арабов. Ее также учредили в 2023 году вместо номинации «Событие» для награждения за личный вклад в развитие отечественной литературы.
«Ясная Поляна» — самая крупная ежегодная литературная премия России, она присуждается с 2003 года. В этом году премию вручали в 21-й раз. Жюри возглавляет советник российского президента по культуре и искусству, праправнук писателя Льва Толстого Владимир Толстой.
Общий фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 млн руб. Лауреат премии в номинации «Современная русская проза» получает 3 млн руб., номинанты, чьи книги попали в короткий список делят между собой 1 млн руб. Зарубежный писатель, получивший премию в номинации «Иностранная литература» получает 1,2 млн руб., а переводчик книги на русский язык — 500 тыс. руб. Победителю в номинации «Личность» достается 250 тыс. руб, столько же — лауреату премии в номинации «Пропущенные шедевры».