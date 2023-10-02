В Орле раскололся посаженный в честь отмены крепостного права дуб

В Орле раскололся дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права

Фото: cives.orel / VK

В Орле на Бульваре Победы раскололся дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены в Российской империи крепостного права, передает «Орел Times».

Около 20 лет назад в дерево вогнали бетонную пробку. В 2021 году ее вынули, а отверстие залатали монтажной пеной. Дерево раскололось пополам в этом месте, пишет «Орел Times».

Против закрытия раны на дереве пеной выступали ученые и общественники. Доцент кафедры защиты растений Орловского государственного аграрного университета Леонид Еремин подчеркивал, что «использовать пену равносильно тому, что положить человеку на рану соль». Россельхознадзор настаивал на его закрытии природными материалами, пишет издание.

Дуб на Бульваре Победы посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской империи. В 2015 году ему присвоили звание «Дерево — памятник живой природы». Дуб пережил Первую Мировую и Гражданскую войны, а также Великую Отечественную войну.

На кадрах, которые показало издание «Орловские новости», видно, что дерево расколото пополам вдоль всего ствола.