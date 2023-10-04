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Путин призвал «наверстать упущенное» в системе образования новых регионов

Путин: в системе образования новых регионов нужно помочь наверстать упущенное

Системе образования в новых регионах уделяется особое внимание, так как нужно помочь наверстать упущенное. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года», стенограмма мероприятия опубликована на сайте Кремля.

Поддержку системы образования в этих регионах глава государства назвал чрезвычайно важной.

«Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», — подчеркнул он.

В новых регионах, по словам Путина, как и во всей стране, нужно как можно шире применять лучшие педагогические практики, передовые методики, создавать условия для того, чтобы «учителя сами могли учиться».

«Сейчас во всех отраслях, по всем направлениям мы слышим, что все мы должны учиться постоянно, повышать свою квалификацию, совершенствовать свое мастерство. Безусловно, это относится к педагогам не то что не в последнюю, а в первую очередь», — считает президент.

Новые регионы России — Херсонская и Запорожская область, Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав страны по итогам референдума, который прошел в конце сентября 2022 года. Украина не признала результаты голосования, Киев считает эти территории оккупированными.

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В сентябре 2022 года Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах для всех школ России, учебники также должны были быть одинаковыми. До вступления в силу закона школы разрабатывали программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

Регионы, вошедшие в состав России, перевели на общепринятые учебники. Как сообщил в марте глава Минпросвещения Сергей Кравцов, повышение квалификации прошли почти 20,4 тыс. педагогов и руководителей из сферы образования.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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